Украина не смогла пробиться в финал альтернативного Евро-2020: видео

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко проиграл португальскому форварду «Вулверхэмптона» Диогу Жоте в матче 1/2 финала альтернативного чемпионата Европы-2020 по FIFA 20. Турнир проводится в условиях карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Украинец не смог выиграть ни одного из трех матчей у своего соперника. Первая встреча между ними завершилась вничью — 3:3. Во второй игре Зинченко потерпел разгромное поражение со счетом 0:4. Третья встреча завершилась еще одной победой Жоты — 4:2.

В альтернативном Евро-2020 принимают участие 32 футболиста из разных европейских стран.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Украина уверенно вышла в полуфинал альтернативного Евро-2020.