Коронавирус бьет по карману: россияне массово атакуют банки

Из-за пандемии коронавируса в России крупнейшие российские банки наблюдают резкий рост просьб граждан о кредитных каникулах.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

Такие просьбы фиксируют от сотни тысяч россиян в день. Банкиры опасаются, что открывшейся возможностью отложить платежи на полгода воспользуются даже те, чье благосостояние не пострадало.

«Согласно принятым поправкам в законодательство, банк должен предоставить кредитные каникулы в течение пяти дней, а сам заемщик получает три месяца на подтверждение ухудшения своего положения. При этом активизировались мошенники, которые предоставляют заемщикам фальшивые справки не только о доходах, но и о заражении коронавирусом», — говорится в сообщении.

До сих пор законных оснований требовать каникулы у граждан не было, но банки в добровольном порядке начали собирать такие заявки. Они требовали небольшой набор документов, подтверждающих, что заемщик действительно пострадал. Каждый банк вырабатывал перечень самостоятельно.

«У клиентов кредитная история не ухудшается, появляется время на обслуживание кредита. Для банков это тоже хорошо», — рассказал Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

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