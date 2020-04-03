Выплата украинцам пенсий за апрель: появилось важное пояснение

Во время карантина пенсии и государственные социальные пособия в Украине будут переназначены автоматически.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

«Урегулированы вопросы продолжения выплаты на период карантина всех пенсий и пособий людям, у которых в настоящее время должна состоятся перекомиссия МСЭК и ВКК об установлении инвалидности и переназначении (продолжении) пенсий и пособий на новый период, без заявлений и без каких-либо документов», — говорится в сообщении.

После окончания срока действия карантина орган социальной защиты населения или управление Пенсионного фонда будет проводить перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи или пенсии на основании поданного лицом заявления.

Также в ведомстве отмечают, что 2 апреля Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 1 млрд 596 млн гривен.

Напомним, что с 1 апреля в Украине был увеличен пенсионный возраст для женщин до 59,5 лет, также вскоре будут повышены требования по стажу.