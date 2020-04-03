Что нельзя делать в самоизоляции: названы одни из самых популярных занятий

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге призвал людей, которые находятся на самоизоляции, не злоупотреблять спиртными напитками и не курить сигареты.

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Во время онлайн-брифинга 2 апреля он заявил, что на карантине человек должен вести здоровый образ жизни.

«Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного», – отметил представитель ВОЗ.

Также он напомнил, что больше всего шансов заболеть у пожилых людей и людей с серьезными хроническими заболеваниями.

Напомним, что в Днепре выкопали несколько сотен могил для захоронения зараженных коронавирусом в случае летальных исходов.