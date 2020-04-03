Гороскоп на 3 апреля: Ракам все будет казаться сложным, а Девам нужно сохранять спокойствие

Хотите знать, что вас ждет 3 апреля? Эксперты «Апостроф.Лайм» уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут препятствия, а кто сможет провести успешные онлайн-переговоры.

Овен

В этот день Овны могут встретить препятствия там, где их не ожидали. Казалось бы решенные проблемы и вопросы в этот день могут преподнести сюрпризы и вам придется приложить новые усилия для их решения.

Телец

Онлайн-переговоры будут проходить плодотворно. Но не обойдется без трудностей из-за отсутствия личного контакта. Вы достойно с ними справитесь благодаря позитивному взгляду на ситуацию. Не позволяйте себе слишком переживать из-за рабочих вопросов.

Близнецы

День будет непростым, но вам удастся справиться с поставленными задачами. Вы сможете реализовать задуманное, так как вам помогут не только старые друзья, но и новые знакомые. Не стесняйтесь просить совета или обращаться за помощью при необходимости.

Рак

В этот день все будет казаться слишком сложным. Рабочие вопросы будут даваться вам тяжело, то же самое будет происходить и на личном фронте. Постарайтесь не нервничать и отложить дела, которые не требуют срочного вмешательства.

Лев



Первая половина для будет неприятной во всех аспектах. Вы никак не можете повлиять на ситуацию, поэтому эту бурю нужно просто переждать. Уже к обеду все начнет налаживаться само собой, если вы не будете нагнетать обстановку.

Дева

День будет хорошим, но только в том случае, если вы будете сохранять спокойствие. У вас появится возможность добиться успеха, поэтому постарайтесь действовать активно и не упускать шансов. Благоприятное время для общения с людьми, постарайтесь провести важные онлайн-встречи именно сейчас.

Весы

Звезды советуют Весам проявить терпение и настойчивость в ваших делах. День готовит много не самых приятных сюрпризов, так что концентрация внимания и сосредоточенность очень важны. Сегодняшние дела могут стать прочным фундаментом для будущих достижений.

Скорпион

Есть шанс получить повышение или прибавку к зарплате. Поговорите с начальством о ваших идеях, сейчас вас должны услышать. Также стоит отстаивать свою точку зрения, так как, скорее всего, вы правы. Но сначала убедитесь в том, что ваши убеждения верны.

Стрелец

В первой половине дня не предвидится резких скачков, можете запланировать на это время решение повседневных дел. Также в это время не желательно обсуждать планы на будущее, лучше отложить подобное планирование на завтра.

Козерог

Хорошее время для выполнения задач, которые вы давно наметили, но никак не могли завершить. Также сейчас нужно смело браться за абсолютно новые дела, интуиция сейчас вас не подведет. Больше доверяйте своему внутреннему голосу.

Водолей

Ваша внутренняя дисциплина поможет справиться с новыми трудностями. Проблемы возможны, но вы должны оставаться в гармонии с собой, чтобы со всем разобраться. Не стоит действовать вспыльчиво и необдуманно.

Рыбы

У Рыб вероятен выход из кризисной ситуации. Несмотря на большое количество различных испытаний, вы сможете достойно справиться с поставленными задачами. Если проявете сильные стороны вашего характера, сможете добиться желаемого авторитета.

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