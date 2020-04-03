Все были здоровыми и сильными: в Италии коронавирус убил целью семью, фото

В итальянском городке Вогера, который расположен в наиболее пострадавшей от пандемии области Ломбардия, от коронавируса лишь за неделю умерла семья из четырех человек.

Об этом сообщает TheSun.

Как отмечает издание, сначала скончался 86-летний глава семейства Альфредо Бертуччи. Он был уважаемым в округе кузнецом.

Затем умерли оба его сына — 54-летний Даниэле и 46-летний Клаудио. Оба они работали по отцовской профессии.

Следом за ними скончалась 77-летняя жена Альфредо — Анджела Альбергати.

Все члены семьи находились на лечении в одной и той же больнице. Причем у всех не было никаких серьезных проблем со здоровьем до заражения Covid-19.

«Это настоящая трагедия. Они были здоровыми и сильными», — сказал друг семьи Массимо Джованни Фазано.

Как сообщал «Апостроф», после введения в Италии карантина, связанного с пандемией коронавируса, в городах на севере страны, обычно наполненных туристами и местными жителями, стало пугающе пусто.