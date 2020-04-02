В Антарктиде обнаружили остатки тропического леса, которому 90 млн лет

Ученые смогли достать в районе Антарктиды, за 900 км от Южного полюса, с глубины около 30 метров ниже дна океана слой, сформировавшийся на суше, а не в океане.

Об этом сообщает Science Alert.

Участники экспедиции отмечают, что никто до этого момента не мог извлечь из-под земли такой образец грунта мелового периода в южной точке Земли.

В ходе рентгеновской компьютерной томографии исследователи обнаружили сеть окаменевших корней растений. Микроскопический анализ подтвердил признаки спор и пыльцы, указывающие на сохранившиеся остатки древнего тропического леса, который предположительно существовал в Антарктиде более 90 миллионов лет назад.

Позднее этот ландшафт превратился в ледяную пустыню.

Остатки растений указывают на то, что побережье Западной Антарктиды имело густые леса, похожие на те, что сейчас растут в Новой Зеландии.

Ученые считают, что из-за сдвига континентальных плит и резкого изменения климата в эпоху динозавров Антарктида была лишена солнечного света в количестве, необходимом для растительности.

Исследователи реконструировали возможный древний климат некогда поросшей лесом Антарктиды на основе биологических и геохимических данных, содержащихся в образцах почвы. Результаты моделирования показали, что уровень углекислого газа в атмосфере мелового периода был значительно выше, чем предполагалось ранее.

Густая растительность в теплой среде покрывала весь антарктический континент.

До этого ученые предполагали, что концентрация углекислого газа в атмосфере в тот период была значительно ниже.

Данное исследование подтверждает связь между концентрацией углекислого газа и полярным климатом в доисторические времена.

Как сообщал «Апостроф», в феврале нынешнего года в Антарктиде зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений на континенте.