Глава Минздрава сделал громкое заявление про лекарство против коронавируса: видео

Украина получила препарат «Плаквенил», который эффективен в лечении коронавируса, в пятницу, 3 апреля, лекарство отправят в области.

Об этом в эфире передачи «Право на владу» рассказал новый глава Минздрава Максим Степанов.

Как известно, фармакологическая компания Sanofi передала Украине партию препаратов «Плаквенил», который ряд стран признал эффективным в лечении COVID-19.

«Компания физически передала препараты сегодня. Передали 3 тысячи упаковок, завтра будет подписан приказ и лекарства отправят в области«, – сообщил Степанов.

Глава Минздрава уточнил, что «Плаквенил» содержит активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирусе.

Степанов добавил, что Минздрав имеет договоренности с другими фармкомпаниями, которые тоже производят препараты с этим же действующим веществом. Они также будут поставлять препараты в Украину.

«Главное – за два дня мы разработали протокол лечения коронавируса в Украине. Наши врачи были не вооружены, они не знали, чем лечить больных. Мы утвердили протокол, именно этими препаратами будут лечить украинцев, у которых подтвердят COVID-19«, — резюмировал Степанов.

Как сообщал «Апостроф», в Украине лечение пациента, больного COVID-19, обойдется в сумму в 5-10 тысяч гривен, хотя в Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса.