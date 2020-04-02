Скандальный экс-футболист «Динамо» и сборной Украины рассказал о самом дорогом сексе в жизни

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что он платил женщинам за секс.

Об этом экс-футболист рассказал на канале «Кент» в YouTube.

«Секс за деньги у меня был. Не скрываю. Самый дорогой – 1 000 долларов. Это было и в России, и в Украине. Да, тогда у меня была жена. Ну и что здесь такого?» — сказал Алиев.

35-летний Алиев является воспитанником «Динамо». За киевский клуб он выступал с 2005 по 2010 годы, а также с 2011 по 2013 годы. Также он играл за «Борисфен», запорожский «Металлург», «Днепр», «Анжи», «Рух», «Катандзаро», «Тараз» и боярский «Интер». За сборную Украины провел 28 матчей и забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что Алиев признался в избиении бывшей жены.