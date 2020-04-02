Как в Украине во время карантина заменить водительские права: пошаговая инструкция

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Несмотря на карантин, введенный из-за угрозы коронавируса, водители в Украине могут переоформить электронное удостоверение водителя, а вот пластиковый бланк можно будет получить только после возобновления работы административных учреждений.

Об этом сообщил замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он описал алгоритм действий «законопослушного водителя» на период карантина:

  • сделать онлайн заказ замены удостоверения через электронный кабинет водителя;
  • авторизоваться в электронном кабинете https://e-driver.hsc.gov.ua;
  • перейти в блок «Электронные услуги» и выбрать «Возобновление и обмен удостоверения водителя»;
  • заполните обязательные поля и прикрепите сканкопию медицинской справки с обеих сторон (.pdf)
  • выберите место получения документа;
  • подпишите заявление КЭП, ВаnkID или MobilID;
  • оплатите услугу личной банковской картой;
  • проверьте свою электронную почту — на нее автоматически поступит квитанция об оплате услуги;
  • после получения на свою электронную почту письма от ТСЦ МВД об обработке заявки, направьте в ответ номер квитанции об оплате услуги;
  • после обновления водительского удостоверения в Электронном кабинете водителя, новое е-удостоверения водителя появится в приложении «Дія» в течение суток.

Получить пластиковый бланк водительского удостоверения возможно только после окончания карантина.

Как ранее сообщал «Апостроф», в Минсоцполитики рассказали, как малообеспеченным семьям переоформить социальную помощь во время карантина.