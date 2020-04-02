Как в Украине во время карантина заменить водительские права: пошаговая инструкция

Несмотря на карантин, введенный из-за угрозы коронавируса, водители в Украине могут переоформить электронное удостоверение водителя, а вот пластиковый бланк можно будет получить только после возобновления работы административных учреждений.

Об этом сообщил замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он описал алгоритм действий «законопослушного водителя» на период карантина:

сделать онлайн заказ замены удостоверения через электронный кабинет водителя;

авторизоваться в электронном кабинете https://e-driver.hsc.gov.ua;

перейти в блок «Электронные услуги» и выбрать «Возобновление и обмен удостоверения водителя»;

заполните обязательные поля и прикрепите сканкопию медицинской справки с обеих сторон (.pdf)

выберите место получения документа;

подпишите заявление КЭП, ВаnkID или MobilID;

оплатите услугу личной банковской картой;

проверьте свою электронную почту — на нее автоматически поступит квитанция об оплате услуги;

после получения на свою электронную почту письма от ТСЦ МВД об обработке заявки, направьте в ответ номер квитанции об оплате услуги;

после обновления водительского удостоверения в Электронном кабинете водителя, новое е-удостоверения водителя появится в приложении «Дія» в течение суток.

Получить пластиковый бланк водительского удостоверения возможно только после окончания карантина.

Как ранее сообщал «Апостроф», в Минсоцполитики рассказали, как малообеспеченным семьям переоформить социальную помощь во время карантина.