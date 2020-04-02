Сумма впечатляет: названа новая зарплата главы «Нафтогаза»

Главе правления НАК «Нафтогаз-Украина» Андрею Коболеву уменьшили зарплату, теперь он будет получать 800 тысяч гривен в месяц.

Об этом со ссылкой на нардепа из «Слуги народа» Ирину Верещук сообщает Telegram-канал «PavlovskyNews».

«Коболев будет получать зарплату в разы меньше. Раньше он зарабатывал до 2 миллионов, а сейчас будет до 800 тысяч гривен в месяц. Я считаю, что это и так много», – сказала Верещук.

Кроме того, по ее словам, глава «Нафтогаза» не будет получать премии. В частности, отменяется бонус за Стокгольмский арбитраж, который составляет около 3 миллионов долларов.

Напомним, подробнее о работе «Нафтогаза» и Андрее Коболеве читайте в материале «Апострофа»: Второй срок Коболева: за какие заслуги главе «Нафтогаза» продлили контракт.