Пропавшую в Киеве девушку почти через месяц нашли мертвой в квартире: фото

В Киеве на улице Черниговской нашли мертвой на арендованной квартире девушку 1993 года рождения, которая пропала почти месяц назад.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Сообщается, что девушку обнаружили мертвой в комнате которую она снимала. Последний раз она выходила на связь 7-8 марта.

Обстоятельства смерти установит экспертиза. Однако по предварительным данным, следов насильственной смерти нет. Похоже, что по каким-то причинам девушка просто не проснулась. Предположительно, смерть наступила 8 марта.

Как сообщал «Апостроф», в конце марта недалеко от Киева мотоциклист с пассажиркой попали в смертельное ДТП — водитель и девушка погибли на месте.

Также сообщалось, что 21-летняя российская борчиха Марьям Есеркеева стала инвалидом в результате попытки суицида из-за сексуальных домогательств со стороны тренера.