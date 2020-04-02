Число зараженных растет: появились новые данные про коронавирус в ВСУ

По состоянию на 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 1 случай заболевания коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Двух военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправлено на самоизоляцию.

«Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены», — говорится в сообщении.

Как сообщал «Апостроф», по состоянию на вечер четверга, 2 апреля, общее количество людей по всему миру, умерших от осложнений коронавируса достигло 50 тысяч 300.