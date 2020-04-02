«Игра» со смертью: появились мощные карикатуры про пандемию коронавируса

Продолжающаяся пандемия коронавируса уже давно стала главной темой новостей всего мира, реагируют на нее в том числе и художники-карикатуристы из разных стран.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Многие из карикатуристов публикуют свои рисунки на сайте cartoonmovement.com.

На одном из рисунков художница Vilma Vargas из Эквадора изобразила «игру» в теннис над постелью больного. Играют врач со смертью, а в роли теннисного мяча выступает коронавирус.

Немецкий художник Markus Grolik изобразил метро, в котором едут пассажир и кролик (символ Пасхи в западных странах) с разноцветными яйцами в рюкзаке. Оба – в масках и едут на строгом расстоянии друг от друга.

Карикатурист Abdelghani Dahdouh из Марокко показал борьбу с коронавирусом со стороны ученых.

Кубинский художник под ником Osval изобразил пожилую женщину, которой смерть вместо мотка ниток для вязания предлагает коронавирус.

Как ранее сообщал «Апостроф», вечером в четверг, 2 апреля, количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 по всему миру достигло пугающей отметки в 1 миллион человек.