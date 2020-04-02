Число зараженных достигло миллиона: коронавирус продолжает атаковать мир

Вечером в четверг, 2 апреля, количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 по всему миру достигло пугающей отметки в 1 миллион человек.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldofmeters.com.

Всего 2 апреля по состоянию на 21:00 по киевскому времени было подтверждено 1 000 168 случаев заболевания. Общее число умерших от болезни во всем мире составляет 51 354 человек. 210 191 человек выздоровел.

Отметим, что первое место по подтвержденным случаям заболевания коронавирусом занимают США. Здесь зарегистрировано 235 747 случаев заражения и 5 620 смертельных случаев.

Как ранее сообщал «Апостроф», в четверг, 2 апреля, в Украине зафиксировано 820 случаев заражения коронавирусом COVID-19, самой критической является ситуация в Киевской и Черновицкой области – 224 и 143 случая соответственно.