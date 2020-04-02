Может стать людно: появились интересные фото с Майдана Независимости в Киеве

В Киеве в четверг, 2 апреля, несмотря на карантин, начали готовить к запуску фонтаны на Майдане Независимости.

Фото подготовительных работ сделал корреспондент «Апострофа» Александр Гончаров.

На снимках видно, что рабочие готовят фонтаны к работе, при этом они без масок и находятся достаточно близко друг к другу ближе.

В условиях, когда украинцы и так неохотно соблюдают карантин, запуск фонтанов может привести к увеличению гуляющих на Майдане Независимости.

Как сообщал «Апостроф», в нескольких населенных пунктах Украины правоохранители приняли решение заблокировать проезд по причине высокой опасности заражения коронавирусом COVID-19.

Кроме того, с четверга, 2 апреля, городские власти закрывают Херсон на строгий карантин, окружив город блокпостами, из-за коронавируса в области.