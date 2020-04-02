Поднимал руку, почему нет? Экс-футболист «Динамо» признался в семейном насилии, видео

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что он бил свою бывшую жену Татьяну.

Об этом экс-футболист рассказал на канале Кент в YouTube.

«Поднимал руку, почему нет? Поднимал на свою бывшую жену. Это было после скандала в доме. Я никогда не приходил домой и не устраивал скандал сам. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу. Я зарабатываю деньги и приношу доход домой», — сказал Алиев.

35-летний Алиев выступал за «Динамо» с 2005 по 2010 годы, а также с 2011 по 2013 годы. За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил шесть голов.

В 2016 году против бывшего игрока дважды возбуждались уголовные дела по факту избиения жены. Дети футболиста — Алина и Артем остались жить с матерью.

Ранее сообщалось, что Алиев назвал коронавирус фейком.