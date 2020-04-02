Уже 50 тысяч умерших: свежая статистика пандемии коронавируса

По состоянию на вечер четверга, 2 апреля, общее количество людей по всему миру, умерших от осложнений коронавируса достигло 50 тысяч 300.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Всего коронавирусом заразилось 983,638 человек. Выздоровели 206,290 больных COVID-19.

Как сообщал «Апостроф», большинство людей, которые умерли в Украине от коронавируса Covid-19, были старше 50 лет и страдали от различных хронических заболеваний. Всего по состоянию на 2 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 20 человек.

Также сообщалось, что вечером в четверг, 2 апреля, в Италии сообщили, что за последние 24 часа в стране скончалось 760 человек с диагнозом коронавирус Covid-19. Таким образом, общее число умерших в стране составляет 13915 человек («суточное» количество умерших днем ранее составляло 727 человек).