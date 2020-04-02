Что может замедлить передачу коронавируса: ученые дали важный совет

Влажность воздуха от 40% до 60% препятствует распространению коронавируса, в таких условиях SARS-CoV-2 проявляет наименьшую способность к заражению людей.

К таким выводам пришли ученые из Йельского университета.

Исследования коронавируса показали, что сухой воздух облегчает передачу вируса от зараженного к здоровому человеку, а кроме того снижает способность дыхательной системы фильтровать и выводить частицы патогена.

Высокая влажность также ускоряет распространение вируса, так как способствует оседанию инфекции на поверхности объектов и теле человека.

Ученые рекомендуют использовать в помещениях увлажнители воздуха и держать отметку влажности воздуха в районе 50%. Вместе с тем это помогает сократить риски передачи вируса воздушным, но не капельным путем. Для эффективной профилактики специалисты советуют тщательно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

Как сообщал «Апостроф», директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в США доктор Роберт Редфилд заявил, что до 25% людей, больных COVID-19, не имеют никаких симптомов.