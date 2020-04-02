Как найти талантливого дизайнера интерьеров?

Делаете ремонт? Хотите оформить ваши комнаты, дом, квартиру стильно и оригинально? Для необычной работы вам нужен талантливый дизайнер интерьеров. Наша статья для вас. Мы расскажем, на что ориентироваться при выборе дизайнера. Как понять, что его идеи понравятся вам – читайте дальше.

Дизайнер – чудо-профессия

Дизайнеров интерьера готовят в строительных колледжах и университетах как художников оформителей. Их называют прикладными специалистами и концептуальными художниками. Готовят тысячами, но классными дизайнерами становятся единицы.

Как и во всяком другом деле, в профессии дизайнера интерьеров важно:

объединить профессиональные навыки и вдохновение;

уметь заниматься любимым делом в любом настроении;

создавать результат под запрос клиентов.

И что ещё важно – постоянно учиться, изучать новые разработки и примеры, веяния моды и новые строительные материалы для интерьерного декора.

Ищем классного дизайнера в интернете

В 21 веке большую часть информации мы получаем через интернет. Прошло время уличных объявлений. При любом заказе для сравнения мы набираем поисковый запрос и ищем ответ. Сколько стоит аналогичная услуга? Что предлагают другие мастера?

Что нужно учесть, просматривая отзывы о работе дизайнера?

Большая часть откликов должна быть позитивной. Негативные отклики – должны быть конструктивными. Слишком «сладкие» и неконкретные отклики могут быть купленными, заказными.

Посмотрите примеры работ и отклики о дизайнерской студии Перспектива https://www.perspectiva-design.com/. Этот молодой коллектив дизайнеров уже воплотил в жизнь много интересных проектов. Даже Леся Никитюк заказала у них дизайн проект.

Форумы

Ещё одно место для поисков – форумы по строительным тематикам и биржи фриланса. Люди, занимающиеся дизайном, часто используют эти платформы. Дают советы, подсказывают решения.

Уровень компетентности такого специалиста можно оценить по его рекомендациям. Насколько грамотно отвечает он на вопросы. Насколько интересные его предложения.

Поиск по знакомым: сарафанное радио

Старый проверенный метод – сарафанное радио. Или поиск дизайнера по рекомендациям знакомых. В таком варианте можно посмотреть результат работы. Оценить профессиональные качества дизайнера и ваши риски попасть на неграмотного специалиста.

Недостаток метода – не всегда можно найти знакомых, которые заказывали дизайн. И если их нет в вашем круге, то поиски расширяются. До знакомых ваших знакомых, или их следующих знакомых. И чем дальше уровень знакомства, тем искажённее доходит до вас информация.