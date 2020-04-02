Нашли занятие для рук: появилась забавная карикатура про украинцев на карантине

Жесткие меры карантина, введенного из-за угрозы коронавируса, жители разных стран встречают по-разному: некоторые поют на балконах, а некоторые считают, что наступило самое время для проведения ремонта в квартире.

Соответствующую карикатуру опубликовал художник Александр Грехов.

«Итальянцы: поют на балконах. Испанцы: поют на балконах. Украинцы: дрр-р-р, стук-стук, дрр-р-р-р», – подписал рисунок художник.

«Сейчас немного смешно, а утром было не очень», «Да! Дрелевое обострение какое-то», «Все хором решили сделать то, до чего не доходили руки раньше. Табуретку», «Это украинское стаккато», «Вам смешно, а я ремонт доделать не могу. Извините, если вы мой сосед», – пишут в комментариях пользователи.

Подробнее о карантине и его последствиях для украинцев читайте в материале «Апострофа»: А денег все меньше: смогут ли украинцы купить продукты во время карантина.