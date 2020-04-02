Видео дня: ходячие «коронавирусы» пугают жителей Индии

В Индии применяют интересный способ повысить информированность людей о коронавирусе и убедить их соблюдать карантин.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале VOA News.

В связи с распространением коронавируса в Индии введен общенациональный карантин. Правительство стремится к тому, чтобы люди как можно более серьезно отнеслись к опасности.

На кадрах можно увидеть, как дорожная полиция в шлемах в виде коронавируса распространяет информацию о COVID-19. Мужчины показывают, как коронавирус «стремиться захватить» как можно больше людей.

Как сообщал «Апостроф», в Индии прямо на улице опрыскали раствором моющего средства с хлоркой трудовых мигрантов, которые возвращались домой после введения карантина из-за коронавируса.

Также сообщалось, что 71-летний Сэмюэл Л. Джексон зачитал в эфире вечернего шоу Джимми Киммела матерную поэму о коронавирусе, призвав зрителей оставаться дома и не нарушать условия карантина.