Расстрел нарушителей на месте: на Филиппинах карантин вышел на новый уровень

Президент Филиппин Родриго Дутерте требует, чтобы сотрудники служб безопасности открывали огонь на поражение по каждому, кто нарушает карантин.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на «France 24».

«Я приказываю полиции, военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, если некто набрасывается на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в него на поражение. И пусть создающий проблему отправится в могилу», – заявил Дутерте.

Президент Филиппин назвал недопустимым жестокое обращение с медработниками и заверил, что оно будет расцениваться как тяжкое преступление. В регионе в последнее время зафиксировано несколько случаев нападений пациентов на врачей.

Глава филиппинской национальной полиции заявил, что он понимает, что Дутерте демонстрирует серьезный подход к общественному порядку, но стрелять в соотечественников на поражение он не собирается.

По данным СМИ, на Филиппинах зарегистрировано 2311 случаев инфицирования коронавирусом и 96 смертей. С 16 марта там действует режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев: приостановлено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями, в столице и окрестностях введен комендантский час.

Как сообщал «Апостроф», в конце марта на Филиппинах произошла катастрофа с самолетом, который вез врачей и медикаменты.