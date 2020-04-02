В Старобельске грейдируют дороги и укладывают новые пешеходные дорожки

Несмотря на карантин, на территории Старобельска ведутся работы по благоустройству.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельского городского совета.

Работники КП «Благоустройство г Старобельск» осуществляют уборку улиц, кварталов, белят деревья (улицы Центральная и Монастырская), продолжают борьбу с несанкционированными свалками. А еще распространяют информационные памятки для жителей города по поведению во время карантина.

Также на этой неделе в течение трех дней на улицах города происходило грейдирование. По словам директора коммунального предприятия Николая Толока, такая работа выполнена на квартале Ватутина, по улицам: Рубежная, Суворова, Пушкина (частично), Луганская, Чайковского, Толбухина, Озерная, Луговая, Заводская, Ломоносова, по переулку Партизанский.

«Если улица требует грейдирования, старобельчане могут обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства исполкома Старобельского городского совета, написать соответствующее заявление, и она будет внесена в план следующих грейдерных работ.

Телефоны, по которым можно обратиться:

☎ +38 (095) 565-08-59,

☎ +38 (06461) 2-19-90″, — сказано в сообщении.

Также продолжается работа по укладке тротуаров, в частности, новая пешеходная дорожка вскоре появится на так называемом «сотом» квартале, на участке от магазина «Маяк» в направлении улицы Южная. Сейчас здесь идут работы.