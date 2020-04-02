В Сумах разгорелся скандал из-за увольнения десятков медиков во время карантина

В Сумах полиция расследует увольнение 47 медицинских работников «Сумского городского клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» во время карантина в Украине.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Сумской местной прокуратурой 1 апреля начато уголовное производство по факту возможного нарушения законодательства о труде (ч. 1 ст. 172 УК Украины).

Следствие начали из-за видеосюжета, который показали на одном из телеканалов. Там говорится, что в роддоме во время карантина увольняют с работы 47 медиков с вероятными нарушениями требований действующего законодательства.

«Под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и т. д. В рамках уголовного производства будет установлена правомерность увольнения медиков в условиях пандемии», — отметили в пресс-службе ведомства.

По информации начальника областного управления здравоохранения Дмитрия Кравцова, в медучреждении 1 апреля были сокращены 37 сотрудников, что связано с оптимизацией, и люди заранее были предупреждены о возможном увольнении.

«Из 16 заявленных врачей — 13 пенсионеры. Трем из них предложена занятость на неполный рабочий день. Также сокращены 10 средних медработников, которым были предложены места на вакантные должности в этом медучреждении. Но они отказались. На сегодняшний день в роддоме существует пять таких вакантных мест и должность бухгалтера, от которой отказался специалист с экономическим образованием. Еще под сокращение попали четыре санитарки и семь работников вспомогательных подразделений», — уточнил чиновник.

В свою очередь директор «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва объясняет сокращение персонала проведением реформирования медицинской отрасли и вынужденной мерой, поскольку экономический анализ показал, что сумма средств, которую планируется получать от Национальной службы здоровья, не будет покрывать все расходы на оплату труда персонала.

По ее словам, по состоянию на 1 апреля штатное расписание медучреждения уменьшилось на 86,25 единицы: по состоянию на 1 января было 360,5 единицы, а сегодня осталось 274,25 единицы.

По информации Чирвы, пока общее число сокращенных работников составляет 37, из них 16 врачей, 10 медицинских сестер и акушерок, четыре младших медицинских сестры и семь других работников. Кроме того, восемь человек (одна сестра медицинская, три младших сестры, четыре — других) были уволены по п. 6 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины как не согласные продолжать работу из-за изменений существенных условий труда.

Также известно, что 1 апреля сокращенным работникам роддома выдали на руки трудовые книжки и копии соответствующего приказа об увольнении с работы. Медработники считают сокращение незаконным, утверждая, что профсоюз отказался согласовывать их увольнение.

Работники роддома имеют право обжаловать свое увольнение в суде.

Как сообщал «Апостроф», украинские власти втрое увеличили оклад медработникам, которые борются с коронавирусом COVID-19.