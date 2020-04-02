Остались жена и дети: под Львовом трагически погиб молодой ветеран АТО

Во Львовской области покончил жизнь самоубийством 32-летний участник Антитеррористической операции на Востоке Украины.

Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на издание Zaxid.net, трагедия произошла в селе Мавковичи Городоцкого района.

Перед тем как повеситься мужчина оделся в военную форму.

Также погибший оставил предсмертную записку, адресованную жене. В прощальном письме он поблагодарил супругу за детей, а также отметил, что просит никого не винить в его смерти.

Знакомые считают, что подтолкнуть мужчину к суициду могли события, пережитые им на войне.

В полиции подтвердили сообщение о самоубийстве военнослужащего.

Напомним, что в Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки после ссоры с возлюбленной.