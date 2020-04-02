Высаживали из вагона и не брали в маршрутки: сеть взволновал подвиг украинской медсестры, фото

Сеть взволновал подвиг украинской медсестры из Днепропетровской области, о котором рассказал главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Соответствующий пост он разместил в Facebook.

«Неля, 39 лет, живет в Васильковке (поселок примерно в 100 км от Днепра). Работает в Мечникова младшей медсестрой. Имеет дочь 13 лет. Оставляет ее дома с бабушкой. С большими трудностями она добирается в Мечникова, чтобы оказать помощь тяжелейшим больным в отделении реанимации. Ее высаживали из служебного вагона поезда, не брали маршрутки«, — написал главврач.

По его словам, медсестра остается после работы в свободной палате отделения, боясь повторить страшный путь обратно домой.

«Кушает суп, который привезла в пол-литровой баночке с двумя кусочками хлеба, не боясь за свою жизнь, считая копейки. Эпидемия коронавируса показала, что эти люди настоящие, а те, которые сидят на миллионах, боясь приобрести маску или шприц, считают свою жизнь для общества гораздо важнее. Коронавирус уравнял их шансы на будущее. Без кого-то мы можем и обойтись», — подчеркнул Рыженко.

Он поблагодарил всех, кто оказывает помощь больнице имени Мечникова в этот период.

Как сообщал «Апостроф», ранее Сергей Рыженко поделился в Facebook историей о спасении украинского героя — бойца АТО, а теперь генерала — Игоря Гордийчука.