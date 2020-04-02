Известный боевик «ЛДНР» назвал расправы над мирными гражданами «незначительными эпизодами»

Известный член НВФ «ЛДНР» Александр Жучковский назвал расстрел семьи антрацитовского бизнесмена О.Бурыхина в мае 2014 года «незначительным эпизодом» и фактически подтвердил, что таких убийств были «сотни».

Об этом он заявил пропагандистскому изданию EADaily, комментируя расправу над семьей Бурыхиных, которую учинил ныне покойный главарь бандформирования «Призрак» Алексей Мозговой и его подельники:



«Произошедшее в мае 2014-го, при всём сожалении о погибших людях, — всего лишь незначительный эпизод на фоне происходивших исторических событий. Подобных эпизодов на Донбассе были сотни: „дружественный огонь“, когда по ошибке стреляли по своим; гибель мирных людей, оказавшихся на линии огня, предназначенного противнику; содержание „на подвалах“ и расстрелы людей, ошибочно признаваемых „укропами“, и мн. др. Таковы издержки и побочные эффекты вооружённой борьбы, в которую вовлечено огромное количество людей с оружием и низким уровнем военного профессионализма. Сделать с этим ничего было нельзя», — заявил Жучковский.



Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский прокомментировал слова боевика так:

«Российский боевик ДНР Жучковский назвал убийство семьи Бурыхиных боевиками Мозгового «незначительным эпизодом». И признался, что таких эпизодов были сотни. Каждый из нас лишь «незначительный эпизод» для российских «защитников»… «.

Боевик ДНР Александр Жучковский в своем интервью:



"Да, расстреливали людей, обстреливали гражданских, убили семью Бурыхиных в мае 2014, но все это лишь незначительные эпизоды. Таких были сотни".



Типичная логика русского "освободителя" pic.twitter.com/1FFgS280SX — Денис Казанський (@den_kazansky) April 1, 2020

Российский боевик ДНР Жучковский назвал убийство семьи Бурыхиных боевиками Мозгового «незначительным эпизодом». И признался, что таких эпизодов были сотни.



Каждый из нас лишь «незначительный эпизод» для российских «защитников»…https://t.co/3C50vMagLA — Денис Казанський (@den_kazansky) April 2, 2020





