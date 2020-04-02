Требуют встречи: всплыли интересные данные о бунте «слуг народа» из-за пленок Ермака

Народные депутаты от «Слуги народа» требуют встречу с президентом Владимиром Зеленским из-за публикации скандальных пленок, где брат главы его Офиса Андрея Ермака Денис якобы требует взятки.

Об этом сообщает издание «Обозреватель», ссылаясь на несколько собеседников в президентской партии.

«Встретиться хочет не только «Демократическая платформа» внутри фракции, но намного больше нардепов. Назрели вопросы по ситуации с Гео Леросом, Андреем Ермаком. Мы с разных чатов передаем эти запросы на главу фракции Давида Арахамию и Александра Корниенко. Если встреча состоится, то чтобы не превращать ее в какое-то неконструктивное сборище, договорились, что пойдут 5-6 нардепов. На самом деле это не первая просьба о встрече, были запросы и ранее через разных людей», — пояснил собеседник на правах анонимности с числа депутатского корпуса.

Как известно, пока ответа на запрос от президента Владимира Зеленского не было. «Мы ждем», – подытожил источник.

Как сообщал «Апостроф», брат главы Офиса президента Андрея Ермака, Денис утверждает, что он, как обычный гражданин в рамках своей общественной деятельности, собирал у людей идеи и предложения для государственной власти и назвал компромат с пленками атакой на своего брата.