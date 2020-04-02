Первая смерть и новые больные: обнародованы тревожные данные по ситуации с коронавирусом в Киеве

В Киеве по состоянию на 12:00 2 апреля зафиксирован 161 зараженный смертельным коронавирусом. Также известно о первом летальном исходе.

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Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в больнице скончался 70-летний мужчина.

По данным градоначальника, за последние сутки стало известно о 29 случаях заражения. Это 19 мужчин возрастом от 22 до 70 лет и 10 женщин возрастом от 36 до 62 лет.

11 из них оставили на самоизоляции, остальные находятся в больницах.

«Четыре человека находятся в больнице № 5, девять в больнице № 7. Трое в Александровской больнице и еще двое в больнице №3″, — отметил он.

Также мэр добавил, что 12 человек с Александровской больницы выписанные домой.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что за сутки 1 апреля в Украине было выявлено 135 новых случаев заражения.