В Украину вернется холод, но ненадолго: синоптик заинтриговала прогнозом

Украина будет пребывать в зоне влияния антициклона, но вскоре придет похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Антициклон принес в страну сухой воздух без осадков. В пятницу, 3 апреля, прогнозируют ветер с юго-запада, умеренный. Температура воздуха днем поднимется до +10…+15 градусов.

В Киеве пятница ожидается с переменной облачностью, солнцем, ночными — около нуля, однако дневными — до 14 градусов тепла.

Однако уже в субботу, 4 апреля, немного похолодает. В ближайшее воскресенье еще будет прохладно, а с началом следующей недели градусы начнут набирать обороты — будет теплеть постепенно до + 12…+19 градусов.

Как сообщал «Апостроф», в Украинских Карпатах по-прежнему сохраняется зимняя погода, о чем свидетельствует свежее фото, которое было сделано утром 2 апреля.