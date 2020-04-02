Один из лидеров сборной Украины заинтересовал известный европейский клуб

Итальянская «Фиорентина» серьезно настроена на подписание полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который выступает в Италии за «Аталанту».

Как пишет местная пресса, новые владельцы команды из Флоренции уже провели переговоры с клубом украинца. Отмечается, что Малиновский стал едва ли не главной трансферной целью «фиалок».

По данным журналистов, первые переговоры между «Аталантой» и «Фиорентиной» прошли в январе. В следующее трансферное окно они должны продолжиться.

По предварительным данным, за Малиновского клуб из Бергамо хочет получить не менее 25 миллионов евро.

Напомним, что в Италию игрок сборной Украины перебрался прошлым летом из «Генка» за 13,7 миллионов евро.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Малиновский поделился мнением об эпидемии коронавируса.