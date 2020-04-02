В ЛОВГА уверяют, что все опорные больницы Луганщины готовы принять первую волну больных COVID-19

Об этом председатель Луганской областной военно-гражданской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами райгосадминистраций, районных советов, городскими головами, председателями сельских, поселковых объединенных территориальных громад, руководителями военно-гражданских администраций.

Он сообщил, что на сегодня в области три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще две — с подозрением, передает пресс-служба ЛОВГА

Обсуждая текущие вопросы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением на территории области случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, Сергей Гайдай также отметил:

«На каждую потенциально опасную ситуацию нужно реагировать мгновенно. Мы не знаем, как будет распространяться вирус на Луганщине и сколько необходимо средств для противодействия заболеванию, однако готовыми надо быть ко всему ».

Лечебные учреждения в достаточной мере имеют средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких. На следующей неделе область получит дополнительную партию аппаратов ИВЛ.

Кроме того, наши опорные больницы уже получили почти 3 миллиона гривен финансовой помощи.

Глава Луганской области акцентировал, что в период карантина на детских площадках детей не должно быть вообще.

Обращаясь к руководителям городов, районов и ОТГ, Сергей Гайдай рекомендовал во избежание скученности людей принять меры относительно посещения кладбищ на Пасху.

«Наша общая задача — сделать все возможное для недопущения дальнейшего распространения болезни» — резюмировал он.