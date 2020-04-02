Лучший футболист мира повеселил сеть тренировкой сына на карантине: видео

Лучший футболист планеты, форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси порадовал подписчиков забавным видео тренировок своего младшего сына Чиро на карантине.

На опубликованных в Instagram кадрах Месси-младший улегся на настил тренажерного зала и пытался качать пресс, повторяя за своим отцом. При этом сам Месси считал его подъемы.

После этого отец и сын поменялись местами, и уже Месси-старший наглядно показал сыну, как правильно следует выполнять упражнение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @adidas #HomeTeam #CreadoConAdidas Публикация от Leo Messi (@leomessi) 1 Апр 2020 в 10:41 PDT

Напомним, что в конце марта авторитетное французское спортивное издание L’Equipe поместило на главную страницу своего нового номера капитана «Барселоны» Лионеля Месси в образе известного кубинского революционера Эрнесто Че Гевары.