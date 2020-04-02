Жаловалась на кашель и боли: во Львове загадочно умерла женщина

В среду, 1 апреля, во Львове загадочно умерла 38-летняя женщина, которая накануне смерти жаловалась на боль в горле и кашель.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает пресс-служба Львовский городской совет.

На прошлой неделе женщина обращалась за консультацией к врачу с жалобами на самочувствие — першение в горле, кашель и боли в пояснице.

На данный момент причины смерти выясняют, на месте работает следственно-оперативная группа.

Также все родственники, которые находились в квартире с женщиной, пройдут все необходимые медицинские обследования.

Как сообщал «Апостроф», 25 марта в Тернополе скончался зараженный коронавирусом мужчина, ему было 68 лет.

Также в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса. Ее хоронили в спецодежде, а в самой могиле хлорку перемешали со слоем земли, чтобы инфекция не распространилась.