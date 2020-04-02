На Сватовщине поджигатели сухостоя погубили заячью семью: огнеборцам удалось спасти одного зайчонка

Только за прошедшую неделю сватовские пожарные ликвидировали 17 пожаров травы, камыша и сухостоя в Сватовском районе. А с начала года таких пожаров зафиксировали 58.

Об этом сообщает svatove.city

Спасатели рассказали изданию, что во время тушения возгорания сухой травы в Кривошеевке спасли маленького зайчонка. Он единственный остался живым, когда огонь уничтожил заячье гнездо. 29 марта пожаром здесь был охвачен участок площадью три гектара. И сколько еще было уничтожено живых существ сказать трудно.

По информации пожарных, при сжигании сухостоя на открытых участках уничтожается не только почва, но и гибнут птицы и животные, живущие в сухой траве. Граждане, которые намеренно или случайно причастны к возникновению пожаров в экосистемах, не осознают вред, который наносят окружающей среде, здоровью людей.

Помните, что самовольное сжигание листьев и сухостоя влечет за собой ответственность. За выжигание сухой растительности привлекают по статье 77 — 1 «Самовольное выжигание сухой растительности и ее остатков» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно действующему законодательству, выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без разрешения органов государственного контроля в области охраны окружающей природной среды или с нарушением условий такого разрешения, а также неприменение лицом, получившим разрешение на выжигание указанной растительности или ее остатков и опавших листьев, мер по своевременному их тушению — влекут за собой наложение штрафа на граждан от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, — влекут за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от семидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, размер штрафа для граждан составляет сумму от 170 до 340 гривен. Если выжигание сухой растительности зафиксировали на объектах природно-заповедного фонда, то размер штрафа увеличивается от 340 до 680 гривен. Должностным лицам за это придется выложить от 850 до 1190 гривен, а на объектах природно-заповедного фонда — от 1190 до 1700 гривен.