Раздают пайки и кормят бесплатно: украинка взбудоражила сеть рассказом о карантине в Египте, фото

В сети появился рассказ украинки о том, как в Египте борются с коронавирусом.

Об этом в Facebook написала украинка Алла Осадчая.

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Женщина, по состоянию здоровья, находится с мужем в Шарм-ель-Шейхе

«Египет, как говорят страна третьего мира, а с учётом нынешнего апокалипсиса чего можно ожидать от Египта? Так вот, несмотря на наши ожидания самого худшего….. В Шарм-ель-Шейхе где сейчас совсем нет туристов, закрыты все не продовольственные магазины, закрыты пляжи, действует с 19.00 до 6.00 утра комендантский час, действует карантин , люди местные, и иностранцы в том числе, чувствуют себя защищёнными и не обделенными вниманием со стороны правительства», — рассказала своим подписчикам женщина.

По ее словам, каждый желающий может взять в супермаркете продовольственные пайки бесплатно.

«В состав которого входит 1кг сахара, чай, 2 пакета риса или макаронных изделий,томатная паста, специи, бутылка постного масла сухое молоко, тахина(местный соус), бульонные кубики…. И это все в одни руки!! Многие рестораны кормят людей совершенно бесплатно своими обедами каждый день, если нужна доставка домой, то организована бесплатная доставка обедов прямо к дому!! Вот вам и страна третьего мира!!! Какого тогда мира по счету будет Украина?? Досадно осознавать это!!! Вот что мы взяли сегодня, в качестве помощи от правительства Египта… И такую помощь каждый человек может получить каждый день», — написала она.

В сети мнения разделились, кто-то осуждает автора, что она не в Украине, а кто-то понимает и поддерживает.

Как сообщал «Апостроф», в Украине лечение пациента, больного COVID-19, обойдется в сумму в 5-10 тыс. гривен, хотя в Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса.