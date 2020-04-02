В сети появилась меткая фотожаба на подготовку к параду в России в разгар эпидемии коронавируса.

Разместил ее в своем Telegram-канале политтехнолог, политический эксперт Алексей Голобуцкий.

На фото изображены Адольф Гитлер и немецкие генералы во время совещания в бункере.

«Мой фюрер, коронавирус уже в нескольких метрах от бункера!» — говорит один из военачальников. На что Гитлер отвечает ему: «Ничего, у нас есть чудо-карантин и не позднее начала мая мы одержим победу над ним!».

Как сообщал «Апостроф», ранее в одном из российских Telegram-каналов появилось видео репетиции во время пандемии коронавируса парада ко Дню Победы 9 мая.

Около 15 тысяч военных в Москве собрались без масок на небольшом расстоянии для репетиции в то время, как российские власти ввели запрет для граждан собираться более чем по 50 человек.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса «отряд Путина» решил «сжечь» вирус. Бабушки собрались во дворе с распечатанными картинками COVID-19. Они заявили, что никакого коронавируса нет.