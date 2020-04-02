В ОРЛО заявили о смерти раненой в результате обстрела пенсионерки

Скончалась 80-летняя жительница неподконтрольного украинским властям поселка Голубовское, которая была ранена в результате обстрела вечером 1 апреля.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

«Зафиксировано попадание снаряда в жилой дом по адресу: Голубовское, улица Кочевенко, 4, в результате чего получила ранение хозяйка дома, родившаяся 12 марта 1940 года. Пострадавшей была оказана квалифицированная медицинская помощь. Но, в результате полученных травм гражданка скончалась», — заявили ресурсы, подконтрольные НВФ.