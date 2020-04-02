Хотим жить: украинцы обратились с криком души к Зеленскому из-за коронавируса, видео

Жители Монастырисского района Тернопольской области, обратились к президенту Владимиру Зеленскому, пожаловавшись на некомпетентность местной власти в связи с пандемией коронавируса в Украине.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)



Соответствующее видеообращение опубликовала на своей Facebook-странице Светлана Бездиль.

«Услышьте нас! Обратите на нас внимание! Мы еще живы! Мы хотим жить!» – говорится в видеообращении, где уточняется, что «в Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой», и это несмотря на заявление главы местной облгосадминистрации о том, что «эта больница лучше всех подготовлена в области и готова принимать больных коронавирусом».

Как сообщал «Апостроф», 25 марта в Тернополе скончался зараженный коронавирусом мужчина, ему было 68 лет.

Также в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса. Ее хоронили в спецодежде, а в самой могиле хлорку перемешали со слоем земли, чтобы инфекция не распространилась.