Правительство в мае проиндексирует пенсии и выплатит пенсионерам дополнительные деньги

Кабинет министров принял постановление о проведении перерасчета пенсий, установления ежемесячной доплаты для пенсионеров старше 80 лет и выплаты одноразовой денежной помощи в сумме 1000 гривен.

Об этом 1 апреля сообщается на официальном правительственном сайте, передает Час Пик.

В частности, принятое постановление предусматривает индексацию пенсий на 11%; установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 гривен женщинам, которые имеют страховой стаж свыше 30 лет и мужчинам со стажем более 35 лет, а также ежемесячную выплату в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста.

При этом дополнительные 500 гривен смогут получать пенсионеры, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен. Кроме того, для пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен.

Кроме того, 1000 гривен помощи единовременно получат и другие категории населения. Речь идет о пенсионерах, пенсия которых не превышает 5000 гривен.