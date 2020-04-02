В ЛОВГА рекомендовали громадам не завершать отопительный сезон до 10 апреля

Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай во время заседания областного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и стабильного прохождения отопительного сезона.

Рекомендовано пересмотреть решение тем громадам, где их уже принято. Потому по прогнозу в течение недели среднесуточная температура будет ниже, чем + 8 С, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

О проведении в этом году Дня окружающей среды и всеукраинской ежегодной акции по благоустройству «За чистую окружающую среду» проинформировали — ввиду карантинных мероприятий Минрегионом предложено органам местного самоуправления организовать соответствующие работы силами коммунальных предприятий.

Также отмечено о соблюдении требований выполнения поручений региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в вопросе противодействия распространению коронавируса.

В частности, относительно принятия дополнительных мер по предотвращению распространения COVID-19 путем проведения дезинфекции мест общего пользования, многоквартирных домов, объектов благоустройства, ежедневной дезинфекции проезжей части дорог, тротуаров, придомовых территорий в течение карантинного периода.

Руководство городов, районов и объединенных громад Луганщины присоединилось к заседанию в режиме видеоконференцсвязи.