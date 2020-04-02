Не прожил и двух месяцев: появилась страшная новость о самой юной жертве коронавируса

Смертельный коронавирус из Китая, от которого ранее скончался годовалый ребенок в США, нашел новую жертву — умер полуторамесячный младенец в штате Коннектикут.

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О его смерти сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Нед Ламонт.

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«С глубокой грустью мы можем сегодня подтвердить первую смерть ребенка в Коннектикуте, связанную с COVID-19. Новорожденный в возрасте шесть недель в районе Хартфорда был доставлен без сознания в больницу в конце прошлой недели, вернуть его к жизни не удалось», — сказано в сообщении.

В связи с трагедией губернатор в очередной раз призывал граждан соблюдать карантин.

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