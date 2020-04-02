«Работает» на парковке: в Киеве разоблачили наглого афериста, фото

В Днепровском районе Киева орудует наглый аферист, возле супермаркета продает «старинные монеты».

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Инцидент произошел в жилом массиве Березняки. На парковке одного из супермаркетов мужчина пытался продать прохожим фальшивые монеты.

«Сегодня, 01.04.2020, данный гражданин на парковке одного из супермаркетов на Березняках пытался впарить не совсем понимающим людям «Серебренные Монеты Царской России». Друзья, эти монеты фейковые и не стоят ничего. Не ведитесь», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Украине рассказали про аферистов, зарабатывающих на коронавирусе, которые продают несуществующие лекарства от него.

Также, под Киевом, в Ирпене, полиция задержала 38-летнего мужчину, который продавал несертифицированные тесты для определения коронавируса Covid-19, за одну единицу которых доверчивые покупатели отстегивали 750 гривен.