Как человечеству остановить появление новых вирусов-«убийц»: ученый дал неожиданный совет

Стало известно, что источником 75 процентов вирусных заболеваний человека, в том числе и коронавируса, становилось мясо диких животных.

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Об этом пишет в своей статье биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США).

Поэтому запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций — в частности, инфекций, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2 и чуть менее опасного хантавируса — с которыми в последние десять лет сталкивается человек.

Биолог приводит оценки, согласно которым среди диких млекопитающих и птиц циркулируют тысячи потенциально опасных для человека вирусов. Годовой оборот рынка диких животных в Китае специалистом оценивается в 18 миллиардов долларов.

Виттемьер замечает, что соответствующие рынки в Поднебесной работают до сих пор потому, что являются основным источником дохода для обнищавших сельских общин. Но если люди не хотят, чтобы в будущем многие погибали от инфекционных заболеваний, то должны приложить максимум усилий для их запрета.

Ранее «Апостроф» сообщал, что по состоянию на вечер 1 апреля в Украине зафиксировано почти 800 случаев коронавирусной болезни.