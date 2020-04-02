Гороскоп на 2 апреля: Тельцам стоит разобраться с долгами, а Львы будут легко решать проблемы по телефону

Хотите знать, что вас ждет 2 апреля? Эксперты «Апостроф.Лайм» уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно благодарно принимать помощь, а кто не должен рассчитывать на случай.

Овен

Учитесь благодарно принимать помощь и не отвергайте тех, кто вам ее предлагает. Вероятны новые знакомства и интересные рабочие перспективы. Следуйте за своим сердцем, но и разум не отключайте.

Телец

Решение финансовых вопросов сейчас будет даваться вам легко. Разберитесь с долгами и планированием трат, это поможет избежать неприятностей в дальнейшем. Если вы считаете, что сейчас стоит поэкономить, посчитайте все и разберитесь, как получить необходимое.

Близнецы

Утром вам может казаться, что удача не на вашей стороне, но к вечеру ситуация изменится. Не стоит рассчитывать на случай, но и опускать руки категорически нельзя. Сейчас выиграют те, кто сможет сохранить оптимизм и веру в лучшее будущее.

Рак

Хорошее время для больших перемен. Изменения в личной жизни, смена профессиональной деятельности, ремонт, переезд — все это стоит начать именно сейчас. Но не спешите и продумайте все детали, чтобы не пожалеть о своих решениях.

Лев

Телефонные переговоры — ваш однозначный конек в это время. Если нужно решить какую-то важную задачу, постарайтесь организовать ее обсуждение именно таким образом. Ваше умение красиво говорить поможет быстро разобраться с любой проблемой.

Дева

Если у вас есть неотложные важные дела, постарайтесь заняться ими вечером. Утром и днем велика вероятность проигрышей и неудач, поэтому лучше оставаться в тени. Негативные волны начнут утихать ближе к обеду, до этого стоит держаться подальше от рисков.

Весы

Возможен стремительный карьерный рост и повышение внимания со стороны противоположного пола. Близкие будут приятно вас радовать, если вы сможете настроиться на позитив. Не стоит слишком серьезно воспринимать чужие проблемы, лучше сконцентрируйтесь на хорошем.

Скорпион

Отложите поездки и развлечения и уделите время работе. Если не закончите вовремя запланированные дела, они начнут очень стремительно расти. Лучше разберитесь с необходимым и только потом принимайтесь за все остальное.

Стрелец

Это время насыщено интересными и сложными событиями. Если нужно, обратитесь за помощью к людям более опытным и рассудительным, они подскажут верные решения. В любовной сфере вас ждут недоразумения, постарайтесь объяснить себя и не делать глупостей.

Козерог

Козероги сейчас могут сердиться по мелочам. Не стоит тратить свою энергию на небольшие неприятности или вещи, от вас не зависящие. Вокруг происходит масса хороших событий, но вы не замечаете их из-за зацикленности на плохом. Откройте глаза и вы сразу увидите, как положительно все складывается.

Водолей

Ваше деловое чутье будет особенно острым. Так что для Водолеев это подходящее время для решения старых дел и старта новых. С возникшими проблемами помогут справиться близкие и союзники. А вот на личном фронте возможны трудности, которые повлияют на ваши уверенность и оптимизм. В таком случае стоит также заручиться поддержкой близкого человека.

Рыбы

Ваше финансовое положение улучшится, причем это может произойти совершенно неожиданно. Чтобы избежать скуки стоит сделать перестановку или обновить гардероб. Также новые знакомства принесут вам пользу и позитивное настроение.

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