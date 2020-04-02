Украинцы смогут наблюдать розовую Луну: названа дата

Самое яркое суперлуние года — так называемую розовую Луну — украинцы смогут наблюдать в ночь с 7 на 8 апреля.

Самой низкой орбиты Луна достигнет вечером 7 апреля, а максимально яркой она будет в предрассветные часы 8 апреля.

Суперлунием в астрономии считается момент прохождения Луны в пределах 90% от перигея. В следующий раз Луну такой величины и яркости можно будет увидеть 27 апреля и 26 мая 2021 года.

Хотя характеристика «розовая» предполагает, что Луна будет иметь определенный цвет, это не так. «Розовой» она названа в честь цвета дикого земного флокса, одного из ранних весенних цветов.

Апрельское суперлуние пройдет в зoдиaкaльнoм coзвeздии Becы. Поэтому астрологи считают сутки во время полной Луны энергетически мощными.

Как сообщал «Апостроф», 9 февраля в ночном небе впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое также называют «снежной» Луной.