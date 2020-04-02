Телескоп Hubble поймал «неуловимую» черную дыру: опубликовано видео

Телескоп Hubble снял «неуловимую» черную дыру нового типа, которая меньше сверхмассивных черных дыр, но больше объектов звездной массы, образующихся в результате коллапса звезды.

Об этом сообщается в журнале AstrophysicalJournalLetters.

Соответствующее исследование провели ученые из Университета Нью-Гэмпшира (США).

При весе примерно в 50 тыс. масс Солнца, обнаруженная телескопом черная дыра меньше сверхмассивных черных дыр, которые весят от миллионов до миллиардов солнечных масс и расположены в центре больших галактик.

Черные дыры средней массы представляют собой недостающее звено в эволюции таких объектов.

Астрономам ранее уже удавалось находить кандидатов на такие объекты. Однако нынешнее открытие исследователи считают самым убедительным доказательством существования черных дыр среднего размера во Вселенной.

Найти данную черную дыру удалось в результате совместной работы телескопов Chandra и Hubble. В 2006 году они обнаружили мощную вспышку рентгеновского излучения, но не смогли определить, возникла ли она изнутри или снаружи нашей галактики.

Этот источник рентгеновского излучения не был расположен в центре галактики, где обычно находятся массивные черные дыры. Его дальнейшие исследования показали, что он представляет собой новый тип черных дыр, обнаружить которые ученым до сих пор не удавалось.

«Черные дыры средней массы являются неуловимыми объектами, поэтому очень важно тщательно обдумать и исключить альтернативные объяснения для каждого кандидата. Именно это Hubble позволил нам сделать«, — сказал ведущий автор исследования Дачен Лин.

Как сообщал «Апостроф», ранее телескоп Hubble сделал удивительное фото далекой галактики.