Украинские морпехи показали, как будут атаковать врага: впечатляющие фото

Украинские морские пехотинцы провели учения, в ходе которых отработали военные действия в ночной период.

Об этом сообщило Министерство обороны в Facebook.

«Подразделения морской пехоты во время учений отработали тактические действия ночью с боевой стрельбой«, — отмечается в сообщении.

Учения состоялись на одном из военных полигонов в Николаевской области.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

В учениях были задействованы военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского ВМС ВС Украины.

Как сообщал «Апостроф», в марте украинские танкисты провели масштабные учения.

Кроме того, ранее появилось «мощное» фото учений бойцов ВСУ, снятое с высоты птичьего полета. Также украинские десантники показали, как будут давать отпор врагу на Азовском море.