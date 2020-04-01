В Одессе наглые воры пробрались в квартиру, но жестко поплатились: фото

В ночь на среду, 1 апреля, в Одессе воры проникли в квартиру, но совершить кражу им помешала полиция.

Об этом сообщается на Telegram-канале Одесса INFO.

«Сегодня ночью на ул. Семена воришки решили почистить чужую квартиру. Но к счастью бдительные соседи сообщили в полицию и их задержали», — сказано в публикации.

Полицейские обнаружили у задержанных похищенные золотые украшения. Кроме того у них были различные отмычки для взлома замков.

Как сообщал «Апостроф», 27 марта на Киевщине полиция задержала злоумышленников за кражу амуниции для конного спорта, стоимостью более 10 000 долларов.

Кроме того, 26 марта в центре Киева, на Майдане Независимости, мужчина и женщина избили украинца и ограбили его.